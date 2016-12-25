В Дагестане в результате стрельбы погибли двое полицейских Ведутся поиски нападавших

В Дагестане двое сотрудников полиции скончались в результате стрельбы. Об этом сообщили в воскресенье в республиканском МВД.

«Один из полицейских от полученных ранений скончался на месте, второй — в больнице», — сообщил собеседник РИА Новости. Ведутся поиски нападавших.

Добавим, ранее бандита напали на наряд полицейских. Это произошло на трассе Махачкала — Каспийск.

В середине декабря неизвестные напали на сотрудника полиции в Грозном. Они завладели его автомобилем и ранили его. Полицейский был доставлен в больницу.