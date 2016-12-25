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25.12.16 / 09:26 Новости / Общество / Россия и мир

В Дагестане в результате стрельбы погибли двое полицейских

Ведутся поиски нападавших

пистолетВ Дагестане двое сотрудников полиции скончались в результате стрельбы. Об этом сообщили в воскресенье в республиканском МВД.

«Один из полицейских от полученных ранений скончался на месте, второй — в больнице», — сообщил собеседник РИА Новости. Ведутся поиски нападавших.

Добавим, ранее бандита напали на наряд полицейских. Это произошло на трассе Махачкала — Каспийск.

В середине декабря неизвестные напали на сотрудника полиции в Грозном. Они завладели его автомобилем и ранили его. Полицейский был доставлен в больницу.

По материалам: ria.ru
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