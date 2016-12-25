В Махачкале возбудили уголовное дело после гибели двух полицейских На них напали ночью

Следственные органы возбудили уголовное дело по факту гибели двух стражей порядка. Об этом в воскресенье сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по региону Расул Темирбеков.

Дело возбудили после нападения на полицейских в 01:00 мск. Неизвестные открыли стрельбу по стражам порядка. Двое скончались, одного полицейского доставили в больницу.

Добавим, нападение произошло на трассе Махачкала — Каспийск. В середине декабря неизвестные напали на сотрудника полиции в Грозном. Они завладели его автомобилем и ранили его.