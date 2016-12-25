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25.12.16 / 16:50 Новости / Россия и мир

В Оренбуржье несколько человек отравились суррогатным алкоголем

Предположительно настойкой на метиловом спирте

знаки алкоголь не пить явьВ Оренбургской области несколько человек отравились суррогатным алкоголем. Об этом сообщили в воскресенье в региональном правительстве.

В правительстве отметили, что люди отравились алкоголем, в составе которого был метиловый спирт. Один человек скончался.

«Под видом водки из Казахстана и виски гражданам продавали настойки на метиловом спирте», — уточнили в правительстве.

Добавим, в декабре в Иркутске от отравления суррогатным алкоголем скончались 75 человек. Все они употребляли спиртосодержащую жидкость — косметическое средство "Концентрат для ванн «Боярышник». Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту произошедшего. Были задержаны 19 человек.

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