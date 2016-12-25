В Ростовской области полиция изъяла около 600 литров «Боярышника» У продавцов не было документов

В Ростовской области полицейские изъяли почти 600 литров спиртосодержащего лосьона «Боярышник». Об этом сообщили в областном ГУ МВД России в субботу.

"В помещениях магазина и двух торговых оптовых баз полицейскими изъято почти 600 литров лосьонов под наименованиями «Боярышник», «Вита-септа», «Красный перец» и «Хлебный», — сказано в сообщении. Также сотрудники полиции изъяли 229 литров незамерзающей стеклоомывающей жидкости, которую продавали в пятилитровых канистрах на одном из рынков.

В ВМД уточняют, что у продавцов лосьонов не было документов, которые могли бы подтвердить качество продукции. В настоящее время продукцию отправили на исследование в экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Ростовской области.

Напомним, в минувший понедельник в Иркутске началось массовое отравление «Боярышником». В результате погибли 75 человек. В минувшую пятницу предполагаемый поставщик продукции был арестован на два месяца. Уголовное дело было возбуждено по статье «производство, хранение, сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц».