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25.12.16 / 00:01 Новости / Общество / Россия и мир

В Ростовской области полиция изъяла около 600 литров «Боярышника»

У продавцов не было документов

Фото kakprosto.ru

Фото kakprosto.ru

В Ростовской области полицейские изъяли почти 600 литров спиртосодержащего лосьона «Боярышник». Об этом сообщили в областном ГУ МВД России в субботу.

"В помещениях магазина и двух торговых оптовых баз полицейскими изъято почти 600 литров лосьонов под наименованиями «Боярышник», «Вита-септа», «Красный перец» и «Хлебный», — сказано в сообщении. Также сотрудники полиции изъяли 229 литров незамерзающей стеклоомывающей жидкости, которую продавали в пятилитровых канистрах на одном из рынков.

В ВМД уточняют, что у продавцов лосьонов не было документов, которые могли бы подтвердить качество продукции. В настоящее время продукцию отправили на исследование в экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Ростовской области.

Напомним, в минувший понедельник в Иркутске началось массовое отравление «Боярышником». В результате погибли 75 человек. В минувшую пятницу предполагаемый поставщик продукции был арестован на два месяца. Уголовное дело было возбуждено по статье «производство, хранение, сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц».

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