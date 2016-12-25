Версия теракта при крушении Ту-154 почти исключена — источник Ранее источник сообщил, что ФСБ отрабатывает версию взрыва

Версия теракта при крушении самолета Минобороны Ту-154 почти исключена. Об этом в воскресенье сообщил источник в силовых структурах.

«Самолет вылетел с аэродрома «Чкаловский», который представляет собой хорошо охраняемый объект военного назначения. Проникнуть туда с тем, чтобы подложить на борт взрывное устройство, не представляется возможным», — цитирует «Интерфакс» источник.

Также, по словам источника, разлет обломков при крушении мог быть вызван гидроударом при столкновении Ту-154 с водной поверхностью.

Отметим, АБН ведет хронику событий. В результате авиакрушения погибли 92 человека. Среди них журналисты, члены хора имени Александрова. В настоящий момент идут поисково-спасательные работы.