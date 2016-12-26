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26.12.16 / 23:05 Новости / Общество / Россия и мир

AP: Американцы считают избрание Трампа самым важным событием уходящего года

Также их волновали теракты и вирус Зика

трамп дональд kontinentusa.comАмериканцы назвали избрание Дональда Трампа президентом США самым важным событием 2016 года. Об этом свидетельствуют результаты общенационального опроса, опубликованные Associated Press в понедельник.

Результаты выборов сочли главным событием три четверти опрошенных. Еще 63% считают самым важным произошедшие по всему миру теракты. На третьем месте оказалось распространение вируса Зика, которое волнует 43% американцев.

Отвечая на вопрос об итогах уходящего года, 18% отметили изменение жизни к лучшему. Еще 33% считают, что положение дел ухудшилось, а 47% не заметили никаких изменений.

Напомним, президентские выборы состоялись в США 8 ноября. Республиканец Дональд Трамп выиграл, получив большее число голосов выборщиков, чем его конкурент, демократ Хиллари Клинтон.

По материалам: ap.org
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