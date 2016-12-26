Российские авиакомпании нарастили перевозки на 16% в ноябре Показатель превысил 6,5 млн человек



Российские авиакомпании нарастили перевозки на 16% в ноябре год к году. Об этом в понедельник сообщили в Росавиации.

Показатель составил 6,55 млн человек. Международные перевозки выросли до 2,4 млн человек (на 12,1%), а внутренние – до 4,1 млн человек (на 18,4%). Пассажирооборот компаний увеличился на 17,3%, до 16,37 млрд пассажиро-километров за минувший месяц.

Добавим, российские авиакомпании сократили объем пассажирских перевозок на 7,9% за январь—сентябрь в этом году. Пассажиропоток составил 63,63 млн человек. За отчетный период перевозки на внутренних линиях превысили 43 млн человек, на международных – 24,2 млн человек.