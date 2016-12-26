Роспотребнадзор приостановил продажу спиртосодержащей непищевой продукции На 30 дней

Роспотребнадзор приостановил продажу непищевой продукции, содержащей спирт. Об этом в ведомстве сообщили в понедельник.

Индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам предписано приостановить розничную торговлю спиртосодержащей непищевой продукции с содержанием этилового спирта более 25%. Продажа приостановлена на 30 дней.

Напомним, в Иркутской области с 17 по 23 декабря «Боярышником» для ванн отравились 120 жителей региона. Из них 75 человек скончались. В области ввели режим чрезвычайной ситуации. Он будет действовать до окончания проверок торговых точек на предмет наличия в продажи «Боярышника».