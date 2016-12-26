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26.12.16 / 12:17 Новости / Петербург и Ленобласть / Спорт

Цаллагов может перейти в «Зенит» — источник

Сумма трансфера не превысит 5 млн евро

Фото r-sport.ru

Фото r-sport.ru

Защитник самарских «Крыльев Советов» Ибрагим Цаллагов может перейти в «Зенит» в зимнее трансферное окно. Об этом АБН сообщил в понедельник источник, близкий к руководству петербургского клуба.

Как отметил источник, сумма перехода 26-летнего россиянина не превысит 5 млн евро. Ранее глава совета директоров самарской команды Дмитрий Шляхтин подтвердил интерес скаутов «Зенита» к Цаллагову.

Напомним, в это трансферное окно «Зенит» приобрел полузащитника Эрнани из бразильского клуба «Атлетико Паранаэнсе», а также вратаря Андрея Лунева из «Уфы». Переход бразильца обошелся петербургскому клубу в 8 млн евро, а трансфер Лунева – 3,5 млн евро. Также, по словам источника, в «Зените» намерены приобрести защитника «Амкара» Георгия Джикию. На футболиста пермской команды также претендуют московский «Спартак» и казанский «Рубин».

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