Чуркин опасается предвзятости механизма ООН по расследованию преступлений в Сирии Его смущает система добровольных взносов

Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН (ГА ООН) о создании механизма наблюдения за военными преступлениями в Сирии несовершенна и может привести к предвзятости при их расследовании. Такое мнение высказал постоянный представитель РФ при ООН Виталий Чуркин в интервью «Российской газете», опубликованном в понедельник.

Чуркин отметил, что у ООН нет необходимых полномочий для создания таких структур. Также его смутило то, что система будет работать на основе добровольных взносов. По мнению дипломата, спонсоры расследований смогут влиять на конечный результат. По словам Чуркина, такие расследования будут носить "антидамасский", «антиасадовский характер».

Дипломат считает, что многие государства готовы не раздумывая проголосовать за любой документ, который, по их мнению, прекратит насилие в Сирии. «Такой документ готова поддержать большая часть членов ООН, не задумываясь о его юридических и практических последствиях», — подытожил он.

Напомним, 22 декабря Генеральная ассамблея ООН приняла решение о создании механизма расследования преступлений в Сирии. Проект подготовили более 30 государств, в числе которых ряд членов ЕС, арабские страны, а также Канада, Турция, Украина. Авторы документа считают, что механизм должен быть «беспристрастным и независимым».