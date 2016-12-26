Diamondback Energy купит участки в Пермском бассейне за $2,43 млрд Компания купит 76,3 тыс. акров

Американская нефтегазовая компания Diamondback Energy купит участки в Пермском нефтегазоносном бассейне за $2,43 млрд, в том числе $1,62 млрд наличными. Об этом сообщили в компании в понедельник.

Продавцом выступят Brigham Resources Operating, LLC and Brigham Resources Midstream, LLC. Всего Diamondback Energy купит 76,3 тыс. акров в Техасе. Таким образом, компании будет принадлежать 182 тыс. акров в Пермском бассейне.

Diamondback Energy — независимая нефтегазования компания. Она специализируется на разработках в Пермском нефтегазоносном бассейне. Компания была основана в декабре 2007 году. По итогам девяти месяцев текущего года чистый убыток Diamondback Energy составил $190,6 млн.