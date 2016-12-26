Следователи изъяли документы на заводе «Авиакор» Предприятие занималось ремонтом рухнувшего Ту-154

Следователи изъяли документы на самарском заводе «Авиакор», занимавшемся ремонтом рухнувшего в Черное море самолета Ту-154. Об этом сообщили в корпорации «Русские машины», в которую входит предприятие.

Документы касались непосредственно самолета Ту-154 №85572. В «Русских машинах» также сообщили, что завод готов принять участие в работе комиссии по расследовании авиакатастрофы.

Напомним, самолет Ту-154 министерства обороны РФ вылетел в Сирию из Адлера. В воскресенье он пропал с радаров. Воздушное судно потерпело крушение над Черным морем. На борту самолета находились 92 человека, среди которых восемь членов экипажа. Все они погибли. В числе погибших музыканты ансамбля имени Александрова, правозащитник Елизавета Глинка и представители СМИ.