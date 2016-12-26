«Мечел» заверил реструктуризацию задолженности перед госбанками Сумма задолженности 70,2 млрд рублей

Компания «Мечел» завершила реструктуризацию задолженности перед государственными банками-кредиторами. Об этом в компании сообщили в понедельник.

«Мечел» подписала соглашения с Группой ВТБ. Согласно документам, отсрочка начала погашения основного долга продлена до первого квартала 2020 года, а срок погашения основного долга — до первого квартала 2022 года. Сумма подписанных соглашений — 70,2 млрд рублей.

Кроме того, «Мечел» и Группа ВТБ пересмотрели условия сделки по торговому финансированию, задолженность по которой составляет 45 млрд рублей. Срок сделки продлили до апреля 2022 года.

Напомним, за девять месяцев текущего года «Мечел» получил чистый убыток в размере 5,74 млрд рублей по РСБУ. Показатель сократился на 11,03 млрд рублей. Выручка компании составила 11,26 млрд рублей.