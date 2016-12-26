Domofony: новый интернет-магазин домофонных и видеосистем

В ноябре 2016 года компания «Домофонные системы» — одна из ведущих на отечественном рынке домофонных систем и видеонаблюдения — представила вниманию клиентов интернет-магазин Domofony.ru.

На сайте Домофонные Системы представлен широкий ассортимент аналоговых и IP видеодомофонов, оборудования для видеонаблюдения, переговорных устройств, а также аксессуаров для монтажных работ и установки. Продуманный интерфейс сайта, удобное меню и система поиска, фильтры товаров по типу, производителю, диагонали дисплея и дополнительным функциям помогут с легкостью ориентироваться среди представленных на сайте ассортиментных позиций и их технических характеристик.

На сайте можно ознакомиться со свежими новостями компании и актуальной информацией, касающейся технических характеристик оборудования. Информация о наличии и ценах на продукцию своевременно обновляется. Необходимую информацию и консультацию можно получить, воспользовавшись услугой «Онлайн-чат».

«Главная идея создания нашего ресурса — облегчить процедуру поиска необходимого оборудования как для компаний-дилеров, так и для конечных пользователей, а также оптимизировать процесс реализации решений по безопасности для различных видов объектов. — Отмечает руководитель проекта domofony.ru Максим. — Количество людей, которые совершают покупки онлайн, стремительно увеличивается, поэтому требования к обработке запросов и обращений самые высокие. Слаженная работа контактного центра domofony.ru направлена, прежде всего, на предоставление качественной консультации и поддержки покупателя на всем пути консультация-покупка-установка».

Справка о Domofony.ru:

Domofony.ru — это интернет проект компании «Домофонные системы». На ресурсе представлено более 400 наименований 12 брендов.

Контакты:

http://www.domofony.ru

Тел.: +7 (495) 133-59-40

e-mail: info@domofony.ru