СМИ: Смольный не сможет построить все дороги к «Лахта-центру» Из 32,2 млрд рублей собираются дать 1,22 млрд рублей

Смольный не сможет построить к «Лахта-центру» все дороги, которые необходимы для транспортного обеспечения бизнес-центра. Об этом в понедельник пишет «Коммерсант».

На транспортную обеспеченность «Лахта-центру» нужно 32,2 млрд рублей. Однако в 2017—2018 годах на эти цели запланировали только 1,22 млрд рублей. Их хватит на строительство части магистрали М32 (75,7 млн рублей) и Южной улицы (980 млн рублей), поясняет газета.

Еще часть денег КРТИ планирует получить во время корректировок бюджета. Однако пока что на остальные четыре объекта из шести бюджет планирует давать деньги с 2020 года.

Напомним, «Лахта-центр» должны ввести в 2018 году. Для него планировали, в частности, построить транспортно-пересадочный узел «Лахта» и станцию метро с тем же названием.

Некоторые дороги могут стать платными. Например, трасса М49, ее цена 7,8 млрд рублей, а интерес к проекту проявил ГК «Автодор».

В настоящий момент строители небоскреба возводят 57-61 этажи. Всего в здании будет 86 этажей, его высота составит 462 метра.