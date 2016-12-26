Дрозденко: Конфронтации с Петербургом у Ленобласти нет Но есть спорные вопросы

Конфронтации между Ленинградской областью и Петербургом нет. Об этом в понедельник заявил журналистам губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, передает корреспондент АБН.

«Когда мы едем с моим коллегой Георгием Полтавченко на конференции, стараемся брать места рядом и много общаемся. Причем не говорим не на рабочие темы, а как добрые друзья. Была бы конфронтация, мы бы не то что в одном вагоне не ездили, в разные поезда бы брали билеты», — пошутил Дрозденко.

Губернатор Ленобласти добавил, что, тем не менее, разногласия по ряду вопросов у регионов есть.

«Тем не менее, за последние два года направлении поиска компромиссов многое было сделано. В следующем году, например, мы будем утверждать единый Генплан», — отметил Александр Дрозденко.

Напомним, ранее Дрозденко говорил, что Ленобласть больше не чувствует себя младшей сестрой Петербурга. Область догнала и перегнала культурную столицу по многим параметрам, заявил Александр Дрозденко.

Отметим, весной 2017 года в Петербурге пройдет вторая конференция по вопросам концепции Генплана. На первой был и губернатор города Георгий Полтавченко.