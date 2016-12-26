Дворкович: Россия и Беларусь не преодолели разногласия по цене на газ Российская сторона требует исполнения контракта

Разногласия между Россией и Беларусью по цене на газ пока сохраняются. Об этом вице-премьер РФ Аркадий Дворкович рассказал газете «Ведомости» в интервью, опубликованном в понедельник.

«Пока есть разногласия: белорусские партнеры интерпретируют определенные нормы соглашения таким образом, что цены на газ должны быть ниже, чем записано в контракте», — сказал Дворкович. Он добавил, что Россия настаивает на полном исполнении условий контракта.

Он признал, что отношения с республикой в этом отношении выстраиваются «непросто». «Но их надо рассматривать в более широком контексте, а не только в части споров относительно контрактных цен и условий поставок», — пояснил Дворкович. По словам вице-премьера, Россия — союзная государство, и к 2025 году будет сформирован общий рынок газа.

Напомним, ранее в декабре чиновник заявлял, что Россия все еще ждет от Беларуси оплаты долга за поставки газа. Долг в размере $281 млн образовался после того, как Беларусь отказалась следовать условиям контракта, считая цену завышенной. В октябре в Минске заявили, что компромисса удалось достичь.