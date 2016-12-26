Главы стран ЕАЭС подписали Таможенный кодекс Присутствовали все, кроме Лукашенко

Лидеры стран-участниц Евразийского экономического союза (ЕАЭС) подписали договор о Таможенном кодексе ЕАЭС. Документ был подписан в понедельник на саммите в Петербурге.

«Приняты концептуальные документы по углублению интеграции. В частности, главы государств одобрили заявление относительно формирования цифровой повестки Евразийского союза», — сообщил председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян. Он добавил, что это важный шаг для модернизации экономик стран-участниц и выразил надежду на дальнейшее сотрудничество с коллегами.

На саммите ЕАЭС отсутствовал президент Белоруссии Александр Лукашенко. «Было бы желательно конечно, чтобы эти актуальные вопросы были обсуждены при участии всех наших коллег», — прокомментировал это Саркисян.

Добавим, в понедельник в Петербурге также состоялся саммит Совета коллективной безопасности ОДКБ. Ожидалось, что на саммите будет выбран новый генсек, однако этого не произошло. Действующий генеральный секретарь организации Николай Бордюжа сообщил, что рассмотрение этого вопроса отложено. Его обсудят на следующей сессии совета ОДКБ в апреле 2017 года.