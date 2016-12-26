СМИ узнали имена первых опознанных жертв крушения Ту-154 Водолазы продолжаю поднимать на поверхность тела погибших

Опознаны первые две жертвы крушения военного самолета Ту-154 Минобороны РФ над Черным морем. Об этом пишет в понедельник ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

«Опознаны двое: летчик (Роман) Волков и помощник начальника департамента культуры Министерства обороны Оксана Бадрутдинова», — сказал собеседник агентства. Он добавил, что водолазам удалось обнаружить фрагменты фюзеляжа судна. Всего найдено три фрагмента, два из них подняли на поверхность.

Напомним, ранее ТАСС сообщил, что на поверхность было поднято тело тело командира разбившегося самолета Романа Волкова. «Интерфакс» сообщал, что водолазы подняли со дна останки около 80 пассажиров и членов экипажа Ту-154. Всего на борту самолета были 92 человека.