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26.12.16 / 16:18 Новости / Россия и мир

МЭР ожидает инфляцию на уровне 5,6% в 2016 году

Ранее ведомство ожидало 5,8%

Коллаж АБН

Коллаж АБН

Министерство экономического развития ожидает, что по итогам текущего года инфляция в России составит 5,6%. Об этом сообщили в ведомстве в понедельник.

Ранее МЭР прогнозировал инфляцию в 5,8%. Прогноз был улучшен в связи с «более сильным укреплением рубля и сохраняющимся низким потребительским спросом».

Напомним, ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что инфляция в 2016 году составит 5,4-5,8%. Ранее регулятор ожидал, что инфляция составит около 6%. Ранее, в ходе пресс-конференции, президент России Владимир Путин заявил, что инфляция в текущем году будет «уверенно меньше» 6%.

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