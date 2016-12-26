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26.12.16 / 13:51 Новости / Петербург и Ленобласть / Экономика

Дрозденко: Гарантий от инвесторов по аэропорту в Ленобласти пока нет

Запланированы встречи

Ленинградская область пока не получила гарантий по проекту строительства аэропорта от инвесторов. Об этом в понедельник журналистам рассказал глава региона Александр Дрозденко, передает корреспондент АБН.

"Аэропорт « остается одним из важнейших возможных проектов. Мы до сих пор не получили заключение ФАС, но, по мнению юристов и специалистов, мы сможем развивать авиаперевозки. Однако хотелось бы получить четкие гарантии от инвесторов. Пока их нет», — сказал Александр Дрозденко. Он добавил, что у региональных властей запланирован ряд встреч, после которых они смогут дать оценку перспективности проекта.

Напомним, ранее Ленинградская область заявила о желании реализовать инвестиционный проект по созданию аэропорта для грузовых, частных и низкобюджетных перевозок. Началом работы в этом направлении стала передача в собственность региона аэродрома «Сиверский». Но пока что он принадлежит ДОСААФ.

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