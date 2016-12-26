Стадион и новый год. Итоги понедельника

Минтранс назвал причины крушения Ту-154, сдачу стадиона на Крестовском острове в Петербурге перенесли, в России уничтожили 8,9 тыс. тонн санкционной продукции, 45% жителей страны провожают 2016 год с оптимизмом, а Верховный суд отменил оправдательный приговор по делу «приморских партизан».

Минтранс назвал основные версии крушения Ту-154. По словам главы ведомства Максима Соколова, причинами катастрофы могли быть либо техническое состояние, либо ошибки пилотирования. Версия теракта как основная не рассматривается.

Официальную сдачу стадиона на Крестовском острове в Петербурге перенесли. Точная дата не называется. В «Метрострое» сообщили, что документы о сдачи подпишут в понедельник.

С августа 2015 года в России уничтожили 8,9 тыс. тонн санкционной продукции. Было задержано 8,692 тыс. тонн санкционной продукции, из которых уничтожили 8,546 тыс. тонн. Кроме того, задержали 389 тонн продукции животного происхождения. Из них уничтожены 326 тонн.

Почти половина жителей РФ провожают 2016 год с оптимизмом. Таковы результаты опроса, проведенного ВЦИОМ. «Удачным» или «в целом хорошим» для себя и своей семьи уходящий год назвали 52% опрошенных. В то же время 47% россиян отметили, что год был тяжелым либо в нем преобладали трудности.

Верховный суд отменил оправдательный приговор по делу «приморских партизан». Оправдательный приговор ранее опротестовала прокуратура. Она настаивала на направлении дела на новое рассмотрение.