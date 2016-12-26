Кадыров присвоил детской больнице имя Елизаветы Глинки Речь идет о больнице в Грозном

Республиканской детской клинической больнице в Грозном присвоено имя главы фонда «Справедливая помощь» Елизаветы Глинки, погибшей в результате крушения военного самолета Ту-154. Об этом в понедельник сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Мною принято решение присвоить имя Елизаветы Петровны (Глинки) Республиканской детской клинической больнице в городе Грозном», — написал политик. Кадыров также сообщил, что Валерию Халилову, руководителю ансамбля имени А. В. Александрова, который также был на борту самолета, посмертно присвоена медаль "За заслуги перед Чеченской Республикой". Глава Чечни выразил уверенность в том, что имена Глинки и Халилова будут «навсегда будут вписаны в историю России».

Кадыров напомнил о том, что Глинка, известная как Доктор Лиза, посвятила жизнь помощи детям. По его словам, Глинка получила «прекрасное медицинское образование» и поэтому «могла бы спокойно работать в какой-нибудь больнице».

Напомним, самолет Ту-154 пропал с радаров после вылета из Адлера, куда он прилетел на дозаправку. Помимо Глинки и ансамбля, на нем находились журналисты и члены экипажа. Все 92 человека, летевшие в самолете, погибли. В настоящее время в акватории Черного моря, над которым потерпело крушение судно, ведется поисково-спасательная операция.