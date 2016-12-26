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26.12.16 / 18:40 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

В новогоднюю неделю в кинотеатрах Петербурга покажут балет «Щелкунчик»

В постановке Большого театра

щелкунчик большой театрВ новогоднюю неделю в петербургских кинотеатрах «Аврора», «Линфильм», «Формула Кино» и «Пик» покажут запись балета «Щелкунчик». Об этом рассказали в арт-объединении CoolConnections.

Балет в кино можно будет посмотреть 30 и 31 декабря, а также 1, 2. 3, 6 января. Почти все сеансы дневные.

В кино покажут постановку Большого театра 2004 года. Хореографом балета выступил Юрий Григорович, принца Щелкунчика играл Денис Родькин, а Машу – Анна Никулина.

Напомним, действие балета развивается в канун Рождества. Поэтому под Рождество и Новый год многие театры дают дополнительные представления знаменитого балета.

В балете звучит музыка авторства Петра Ильича Чайковского. Первая постановка балета состоялась в Мариинском театре в 1892 году. В основе балета – сказка Эрнста Теодора Амадея Гофмана «Щелкунчик и мышиный король».

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