СМИ: Киссинджер разработает для Трампа план по нормализации отношений с Россией Этим займется Генри Киссинджер

Экс-госсекретарь США Генри Киссинджер представит избранному президенту США Дональду Трампу план, который позволит нормализовать отношения с Россией. Об этом пишет в понедельник немецкая газета Bild со ссылкой на источники в европейских спецслужбах.

По информации издания, бывший госсекретарь считает нужным не вмешиваться в сферу влияния России на территории бывших советских республик. Отмечается, что Трамп может снять санкции с РФ «по совету Киссинджера».

Издание утверждает, что Киссинджер также готов предложить решение украинского вопроса. Согласно его плану, Москва предоставит гарантии безопасности восточной Украины, а Запад в ответ на этот шаг ослабит давление. Тем не менее, полуостров не будет официально признан российским.

Напомним, в феврале 2014 года Крым стал частью России. Власти полуострова провели референдум, в ходе которого 96,77% избирателей высказались за присоединение к РФ.