Китай выразил протест США после вмешательства в дела Тайваня Это связано с запланированным военным сотрудничеством двух стран

КНР выразил протест США после подписания президентом Бараком Обамой законопроекта о выделении Пентагону примерно $619 млрд на военные расходы в следующем году. Об этом МИД Китая заявил в понедельник.

«Китай выступает решительно против того, что законопроект затрагивает вопросы Тайваня», — говорится в заявлении ведомства. Отмечается, что власти Китая «решительно недовольны» действиями США.

Добавим, законопроект был подписан в минувшую пятницу. Он также предусматривает возможность перехода Вашингтона к созданию неограниченной системы противоракетной обороны (ПРО).

В декабре избранный президент США Дональд Трамп провел телефонные переговоры с главой Тайваня Цай Инвэнь. Это был первый дипломатический контакт лидеров стран с 1979 года. После этого МИД Китая сделал представление американской стороне.