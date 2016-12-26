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26.12.16 / 06:11 Новости / Политика / Россия и мир

Китай выразил протест США после вмешательства в дела Тайваня

Это связано с запланированным военным сотрудничеством двух стран

китайКНР выразил протест США после подписания президентом Бараком Обамой законопроекта о выделении Пентагону примерно $619 млрд на военные расходы в следующем году. Об этом МИД Китая заявил в понедельник.

«Китай выступает решительно против того, что законопроект затрагивает вопросы Тайваня», — говорится в заявлении ведомства. Отмечается, что власти Китая «решительно недовольны» действиями США.

Добавим, законопроект был подписан в минувшую пятницу. Он также предусматривает возможность перехода Вашингтона к созданию неограниченной системы противоракетной обороны (ПРО).

В декабре избранный президент США Дональд Трамп провел телефонные переговоры с главой Тайваня Цай Инвэнь. Это был первый дипломатический контакт лидеров стран с 1979 года. После этого МИД Китая сделал представление американской стороне.

 

 

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