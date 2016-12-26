Клиенты-предприниматели «Татфондбанка» и «Интехбанка» получат 1 млрд рублей Средства выделят из гарантийного фонда Татарстана

Клиенты-предприниматели «Татфондбанка» и «Интехбанка» получат 1 млрд рублей от Татарстана. Об этом в понедельник сообщили в министерстве экономики республики.

Средства выделят из гарантийного фонда Татарстана. Их потратят на выдачу предпринимателям микрозаймов.

Отметим, с 23 декабря Центральный Банк РФ ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов «Интехбанка» на три месяца. Также регулятор назначил в банке временную администрацию. Кроме этого, с 15 декабря Центробанк ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов «Татфондбанка».