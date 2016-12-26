Косачев считает слова Трампа обнадеживающими и вызывающими беспокойство Он не может предположить, как действия политика отразятся на России

Заявления избранного президента США Дональда Трампа одновременно вызывают беспокойство и подают надежду. Такое мнение в понедельник высказал глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

Косаче прокомментировал высказывания Трампа о протесте Китая против военного сотрудничества США и Тайваня, вызове посла США в МИД Израиля после принятия Совбезом ООН резолюции, осуждающей израильские поселения на территории Палестины, и его критику в адрес Обамы за отказ от участия в переговорах по Сирии глав МИД России, Ирана и Турции. «Ни одно из этих событий не сулит ничего хорошего. Трамп не собирается сглаживать противоречия с Китаем, он намерен решительно поддержать Иерусалим в арабо-израильском противостоянии (вплоть до переноса посольства в этот город) и предполагает денонсировать многостороннюю договоренность по ядерной программе Ирана, а заодно вернуть Турцию в орбиту американской политики», — написал он.

«Оснований для обеспокоенностей столько же, сколько и для надежд», — считает Косачев. Он признал, что пока не может предположить, как политика Трампа скажется на отношениях США и России.

Напомним, ранее Китай выразил протест США в связи с вмешательством в дела Тайваня. Это было сделано после подписания нынешним президентом Бараком Обамой законопроекта о выделении Пентагону средств на военные расходы. Ведомство получит около $619 млрд.