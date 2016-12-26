Петербургские коммунисты будут судиться с КРТИ Хотят оспорить полумиллионный штраф

Петербургские коммунисты будут судиться с комитетом по развитию транспортной инфраструктуры. Об этом АБН в понедельник сообщила руководитель фракции КПРФ в ЗакСе Ольга Ходунова.

Коммунисты будут оспаривать штраф в 500 тыс. рублей, которым им выписали в КРТИ за административное правонарушение при проведении согласованной акции 7 ноября. Соответствующее заявление организаторы акции направили в Куйбышевский районный суд.

«Мы считаем, что штраф необоснованный. У нас было все согласовано, мы действовали в соответствии с федеральным законодательством, КРТИ же, судя по всему, действует согласно городским законам», — отметила Ольга Ходунова. Она добавила что, вероятно, выписанный штраф стал следствием юридической коллизии.

Напомним, акция, за которую оштрафовали коммунистов, была приурочена к 99-й годовщине Октябрьской революции. Участники мероприятия прошли от Финского переулка до места стоянки крейсера «Аврора». По мнению чиновников КРТИ, во время шествия был нарушен порядок осуществления временных ограничений или прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального значения.