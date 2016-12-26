Все новости

26.12.16 / 13:16 Новости / Петербург и Ленобласть

Укрывать карты «Красного Бора» закончат в 2017 году

Контракт продлили до июня 2017 года

Коллаж АБН

Коллаж АБН

Устанавливать противофильтрационное укрытие на картах полигона опасных отходов «Красный Бор» закончат в 2017 году. Об этом в понедельник сообщили в комитете по природопользованию.

В настоящий момент нужно смонтировать газоотводные клапаны и систему отвода дождевых стоков на картах №68 и №74. Укладывать покрытие продолжают на карте №64. Контракт с подрядчиком продлили до июня 2017 года.

Отметим, ранее комиссия петербургского Заксобрания согласилась с идеей передать «Красный Бор» в федеральное ведение. Ранее с такой инициативой выступили в Смольном.
Карты «Красного Бора» содержат 2 млн токсичных отходов. Полигон собираются рекультивировать к 2025 году.

Метки: , ,

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

24SMI

  • Яндекс цитирования
  • Яндекс.Метрика
  • Рейтинг@Mail.ru
Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции
Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
© 2001-2016