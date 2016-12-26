Укрывать карты «Красного Бора» закончат в 2017 году Контракт продлили до июня 2017 года

Устанавливать противофильтрационное укрытие на картах полигона опасных отходов «Красный Бор» закончат в 2017 году. Об этом в понедельник сообщили в комитете по природопользованию.

В настоящий момент нужно смонтировать газоотводные клапаны и систему отвода дождевых стоков на картах №68 и №74. Укладывать покрытие продолжают на карте №64. Контракт с подрядчиком продлили до июня 2017 года.

Отметим, ранее комиссия петербургского Заксобрания согласилась с идеей передать «Красный Бор» в федеральное ведение. Ранее с такой инициативой выступили в Смольном.

Карты «Красного Бора» содержат 2 млн токсичных отходов. Полигон собираются рекультивировать к 2025 году.