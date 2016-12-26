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26.12.16 / 00:32 Новости / Политика / Россия и мир

Кремль намерен получить 70% голосов за своего кандидата на выборах — СМИ

Выборы должны стать "референдумом о доверии"

кремльСергей Кириенко и вице-губернаторы по внутренней политике обсудили возможность получения 70% голосов за основного кандидата на президентских выборах в 2018 году. Об этом пишет в понедельник РБК со ссылкой на источники, которые присутствовали на учебном семинаре.

По словам одного из вице-губернаторов, Кириенко заявил, что основной кандидат «должен победить при очень высокой явке — 70%». Таким же должен быть его результат на выборах. Информацию подтвердили еще два участника семинара.

Еще один собеседник сообщил, что президентские выборы должны будут стать «референдумом о доверии». По его словам, одним из заданий на семинаре была проработка стратегии, которая позволит обеспечить заявленную явку.

Напомним, выборы президента России состоятся в марте 2018 года. В минувшую пятницу президент Владимир Путин во время пресс-конференции не дал однозначного ответа на вопрос о его участии в выборах. Политик сказал, что будет «смотреть на то, что происходит в стране, в мире». Он также отметил, что проведение досрочных выборов «возможно, но не целесообразно».

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