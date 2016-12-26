Смольный в 2016 году потратил на квартиры 4,6 млрд рублей Для граждан, которые нуждаются в улучшении жилищных условий

Комитет имущественных отношений в 2016 году потратил на квартиры в госсобственность Петербурга 4,6 млрд рублей. Об этом в Смольном сообщили в понедельник.

Адресную инвестиционную программу по приобретению квартир исполнили на 98%. Комитет закупил 1228 однокомнатных квартир. Их передадут гражданам, которые нуждаются в улучшении жилищных условий.

Отметим, всего в этом году КИО закупил почти 85 тыс. кв. м жилья. Часть из них передадут детям-сиротам. Всего устроили 16 закупок. Деньги на них выделили из федерального и городского бюджетов.