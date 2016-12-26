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26.12.16 / 13:34 Новости / Петербург и Ленобласть / Экономика

Ленобласть получила от Минфина 350 млн рублей за успехи в 2016 году

Во второй раз

Фото АБН

Фото АБН

Ленинградская область получила от Минфина премию в 350 млн рублей за высокие показатели социально-экономического развития в 2016 году. Об этом в понедельник рассказал журналистам глава региона Александр Дрозденко, передает корреспондент АБН.

В первый раз Минфин отметил успехи Ленобласти в 2014 году. «Надеемся, этот тренд сохранится», — отметил Дрозденко. Он добавил, что Ленинградская область уже не чувствует
себя «младшей сестрой Петербурга». «По ряду показателей его догнали, по некоторым перегнали», — сказал Александр Дрозденко.

Напомним, Минфин распределил 5 млрд рублей между 20 субъектами РФ, показавшими наилучшие результаты по социально-экономическому развитию территорий. Первое место занял Ненецкий автономный округ. Второе место досталось Тамбовской области. Ленобласть оказалась на третьем месте.

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