МЧС нарастило группировку водолазов в районе крушения Ту-154 В поисках задействованы 10 судов

МЧС России увеличило группировку водолазов в районе крушения самолёта Минобороны РФ Ту-154. Об этом в воскресенье сообщили в Южном региональном центре МЧС.

"Работы в районе крушения не останавливаются. Сейчас в них задействовано 10 судов МЧС, часть из которых с гидроакустическим оборудованием. Кроме того, увеличена группировка водолазов с глубоководными аппаратами «Фалькон», — сообщили в ведомстве агентству РИА Новости. Акваторию продолжаю обследовать в темное время суток. По словам собеседника агентства, в районе поисков установлены мощные прожекторы и световые башни. «С их помощью освещается территория до 80 метров вокруг судов, на которых они установлены», — рассказали в МЧС.

Добавим, в поисковой операции участвуют более 3 тысяч человек. Также в ней задействованы свыше 200 единиц техники, привлеченные Минобороны РФ, Росморречфлотом, Пограничным управлением ФСБ России, Минздравом, правоохранительными органами и органами государственной власти Краснодарского края. Ту-154 потерпел крушение в воскресенье утром над Черным морем.