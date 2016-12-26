МЦК улучшило транспортную доступность для 1 млн москвичей — исследование Компенсирует удаленность станций метрополитена

Московское центральное кольцо улучшило транспортную доступность для 1 млн жителей Москвы. Об этом свидетельствуют результаты анализа компании JLL , обнародованные в понедельник.

Согласно результату исследованию, МЦК компенсирует удаленность станций метрополитен. Это касается районов Хорошево-Мневники, Ростокино, Нижегородский, Коптево, Бескудниковский и Котловка.

По мнению аналитиков JLL, МЦК также будет стимулировать редевелопмент промзон. Кольцо проходит на расстоянии 6-8 км от центра города, где территории на 40-70% заняты промышленными объектами. Учитывая высокую концентрацию рабочих мест в центре (здесь заняты 37% всех работников города) и низкую в промышленных зонах (9%), можно ожидать появления новых офисных и торговых площадей возле МЦК.

Добавим, по данным московских властей, снижение трафика на кольцевой линии после запуска МЦК составило около 15%. Московское центральное кольцо соединяет линии метро с пригородными железнодорожными направлениями. МЦК открыли в сентябре.