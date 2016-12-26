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26.12.16 / 16:34 Новости / Общество / Россия и мир

Минобороны опровергло информацию о спасательных жилетах на пассажирах Ту-154

На месте крушения работают 45 судов

Фото: newinform.com

Фото: newinform.com

В российском министерстве обороны опровергло информацию о спасательных жилетах на пассажирах рухнувшего в море Ту-154. Соответствующее заявление в ведомстве сделали в понедельник.

«Все слухи со ссылкой на анонимные источники о том, что на пассажиров разбившегося самолёта Ту-154 якобы были надеты спасательные жилеты, — постыдные инсинуации, абсолютно не соответствующие действительности», — сообщили в Минобороны.

Ранее РИА «Новости» со ссылкой на источник передало, что несколько погибших были в спасательных жилетах. В настоящий момент на месте крушения работают 45 судов.

Отметим, в поисково-спасательных работах принимают участие свыше 3,5 тыс. человек. Обнаружено 11 тел. Их доставили в Москву для генетической экспертизы.

Добавим, Ту-154 летел в Сирию. На борту были 92 человека. Понедельник в России объявлен днем национального траура.

По материалам: tass.ru
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