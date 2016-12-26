На место крушения Ту-154 направили два подводных аппарата Их везут на спецборте

На место крушения самолета Минобороны РФ Ту-154 направили два обитаемых подводных аппарата Русского географического общества (РГО). Об этом в РГО сообщили в понедельник.

«В настоящий момент производится погрузка оборудования, которое будет отправлено в аэропорт “Адлер” спецбортом», — сказано в сообщении на сайте общества. Речь идет об аппаратах C-Quester и C-Explorer. Они могут находиться под водой до 8 часов. Один из них способен погружаться на глубину 100 метров, второй — на глубину 300 метров.

Добавим, в настоящее время в акватории Черного моря проводится поисково-спасательная операция. Обнаружено 11 тел, к операции привлечены около 2 тыс. человек.

Утром в воскресенье самолет Ту-154, на борту которого находились артисты ансамбля имени Александрова, журналисты и руководитель фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, рухнул в Черное море. На борту находились 92 человека. В Минобороны РФ сообщили, что выживших нет.