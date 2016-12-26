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26.12.16 / 19:41 Новости / Петербург и Ленобласть / Экономика

На строительство стадиона на Крестовском выделили еще 952 млн рублей

Прием работ перенесли на конец марта

Коллаж АБН

Коллаж АБН

Петербургский комитет по строительству заключил с генподрядчиком строительства стадиона на Крестовском «Метростроем» еще один контракт на сумму 952 млн рублей. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок.

Контракт с «Метростроем» продлили до 31 марта. Тогда же комитет по строительству примет большую часть работ по строительству. До конца марта «Метрострой» должен будет установить системы контроля доступа и безопасности.

Отметим, в понедельник в «Метрострое» объявили об окончании строительно-монтажных работ на стадионе на Крестовском острове. Срок госконтракта на завершение строительства объекта истек 26 декабря.

Напомним, общая стоимость возведения спортивного объекта составила 42 млрд рублей. Работы начались девять лет назад.

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