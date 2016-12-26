Новогодние каникулы для бизнеса

Оксана Смущенко финансовый директор ТСК «Гельстер»

В преддверии новогодних праздников перед нами, предпринимателями, ребром встает вопрос: работать или нет на этих длинных каникулах?

С одной стороны, отдых, безусловно, полезен. Уставшие за год сотрудники получают возможность не думать о работе в течение десяти дней. Они расслабляются, заряжаются положительными эмоциями и впечатлениями. Подобной «перезагрузки» с сотрудниками не происходит даже в летнем отпуске, ведь мысли о том, как там оставленные проекты, не оставляют многих работников. В новогодние каникулы не работает вся страна, а потому подчиненные успевают отпраздновать, переделать все личные дела и даже устать от своих домочадцев. Вопреки сложившемуся стереотипу после праздников многие сотрудники с радостью приступают к работе, чтобы дать выход накопившейся энергии.

Но, несмотря на все очевидные преимущества, с другой стороны, праздники – это целых десять дней простоя. Десять дней, когда бизнес не приносит деньги, причем в тот момент, когда у населения есть время их тратить. Кроме того, в этот период у компании, которая продолжает работать, почти нет конкурентов. Во всяком случае, когда мы выходим на объекты в каникулы, мы не встречаем соперников. Ведь те предпочитают отдыхать.

Да, наша компания работает в новогодние каникулы. Но это не значит, что мы заставляем персонал трудиться без сна и отдыха. Наш принцип «разделяй и властвуй». Сотрудников офиса отправляем праздновать и отдыхать, ведь их идеи нам понадобятся в течение всего остального года. А вот «рабочие пчелки» — ребята из строительных бригад – выходят на объекты. Проектов в это время достаточно: организации, которые должны были закончить ремонт до Нового года, как всегда, не успевают. Некоторые компании, наоборот, предпочитают менять напольные покрытия только в праздники, пока сотрудников нет в офисе.

Все это нашим укладчикам не в новинку, ведь их работа – проектная. Они привыкли трудиться с утра до вечера, пока объект не завершен. Более того, они даже рады — работа в праздники оплачивается по двойному тарифу. А после завершения проекта мы устраиваем нашим работягам маленький отпуск. Так что их праздники не теряются, а лишь смещаются.

И, к слову, никто из сотрудников нашей компании не работает ни в новогоднюю ночь, ни 1 января. Потому что нет ничего печальнее, как поднимать бокалы и загадывать желание с мыслью о том, что завтра вставать в шесть утра. Новогодняя ночь – это волшебное время, которое обязательно нужно проводить с любимыми людьми и наслаждаться жизнью.