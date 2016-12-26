Ноябрь стал лучшим месяцев в году для авторынка Петербурга Год к году продали на 4% автомобилей больше

Ноябрь 2016 года стал лучшем месяцем в году для петербургского авторынка. Об этом в понедельник сообщили в агентстве «Auto-Dealer-СПб».

Год к году в городе продали на 4% автомобилей больше, а именно свыше 11 тыс. машин. С января по ноябрь продажи автомобилей просели на 4% год к году.

Второй месяц подряд показатели продаж улучшает Hyundai. В этот раз компания установила рекорд продаж среди всех брендов за последние три года. В ноябре автомобили Hundai купили 1864 человек. Ранее больше смог продать только Ford – 1875 машин в декабре 2013 года.

Отметим, в 2015—2016 годах больше автомобилей по итогам месяца, чем в ноябре 2016 года, в Петербурге продали только в сентябре и декабре 2015 года. В ноябре 2016 года год к году выросло и производство автомобилей – на 2%. Суммарно за год автомпром просел на 8%. За все это время с конвейеров автозаводов спустили 265,4 тыс. легковых авто.