Объемы перевозки ПГК на Московской магистрали выросли на 53% за 11 месяцев И превысили 37 тыс. тонн

«Первая Грузовая Компания» (ПГК) перевезла на платформах на Московской магистрали на 53% больше грузов за январь—ноябрь год к году. Об этом в компании сообщили в понедельник.

Московский филиал ПГК перевез 37,5 тыс. тонн грузов. Грузооборот в указанном сегменте увеличился почти в два раза и составил 80,7 млн т-км. Доля филиала в общем объеме перевозок на платформах на полигоне Московской железной дороги (МЖД) выросла с 8% до 15%.

Добавим, также за январь—ноябрь Московский филиал ПГК нарастил объем перевозок строительных грузов на 28% год к году. За отчетный период ПГК перевез более 289 тыс. тонн строительных грузов. «Первая Грузовая Компания» — крупнейший перевозчик грузов по железной дороге в России.