Обнаружены обломки самолета Ту-154 По очертаниям конструкция похожа на фюзеляж

Поисково-спасательная группа МЧС обнаружила обломки Ту-154 на дне Черного моря. Об этом в понедельник сообщили источники.

Найденный объект схож по очертаниям с фюзеляжем самолета, отметил источник «Интерфакса». По его словам, объект погряз в иле.

Добавим, в настоящее время группа водолазов готовится к погружению, чтобы изучить обнаруженный объект. Накануне источники сообщили, что большая часть тел погибших может находиться в фюзеляже.

Напомним, самолет Ту-154 Минобороны России потерпел крушение накануне. На борту находились 92 человека, из них восемь членов экипажа.