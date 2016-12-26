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26.12.16 / 13:44 Новости / Общество / Россия и мир

Обнаружены обломки самолета Ту-154

По очертаниям конструкция похожа на фюзеляж

Ту-154Поисково-спасательная группа МЧС обнаружила обломки Ту-154 на дне Черного моря. Об этом в понедельник сообщили источники.

Найденный объект схож по очертаниям с фюзеляжем самолета, отметил источник «Интерфакса». По его словам, объект погряз в иле.

Добавим, в настоящее время группа водолазов готовится к погружению, чтобы изучить обнаруженный объект. Накануне источники сообщили, что большая часть тел погибших может находиться в фюзеляже.

Напомним, самолет Ту-154 Минобороны России потерпел крушение накануне. На борту находились 92 человека, из них восемь членов экипажа.

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