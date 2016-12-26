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26.12.16 / 10:03 Новости / Россия и мир

Торги на Московской бирже открылись разнонаправленно

ММВБ — 2 172,86 пункта, РТС — 1 121,09 пункта

Фото АБН

Фото АБН

Торги на Московской фондовой бирже в понедельник открылись разнонаправленно. ММВБ — 2 172,86 пункта, а РТС — 1 121,09 пункта.

Аналитик банка «Российский капитал» Анастасия Соснова указывает на то, что из-за католического Рождества, многие биржи останутся закрытыми в понедельник.  Российским площадкам, по словам аналитика, грозит «безыдейная консолидация» близи уровней пятничного закрытия, в виду отсутствия внешних ориентиров.

Торги на Токийской фондовой бирже в понедельник закрылись снижением индексов. TOPIX потерял 5,68 пункта и закрылся на отметке 1538,14 пункта. JPX-Nikkei 400 опустился на 55,82 пункта до 13785,73 пункта.

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