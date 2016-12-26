Первый борт с телами летевших на борту Ту-154 вылетел в Москву На борту 10 тел

Самолет Ил-76 вылетел в Москву с телам погибших в результате крушения самолета Ту-154. Об этом сообщили в понедельник в Минобороны РФ.

«Самолет Ил-76 военно-транспортной авиации с обнаруженными на месте авиакатастрофы 10 телами и 86 фрагментами вылетел в Москву, где будет проводиться их опознание и генетическая экспертиза специалистами Бюро судебной медицинской экспертизы и 111 Центра судебно-криминалистической экспертизы Минобороны России», — сказано в сообщении ведомства. Ранее сообщалось об обнаружении 11 тел.

Напомним, в воскресенье утром самолет Минобороны РФ вылетел из Адлера после дозаправки. Он пропал с радаром и потерпел крушение над Черным морем. На борту находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира. Никто из них не выжил. В акватории ведется поисково-спасательная операция.