Все новости

26.12.16 / 08:24 Новости / Общество / Россия и мир

Первый борт с телами летевших на борту Ту-154 вылетел в Москву

На борту 10 тел

Самолет, фото Госдепартамента СШАСамолет Ил-76 вылетел в Москву с телам погибших в результате крушения самолета Ту-154. Об этом сообщили в понедельник в Минобороны РФ. 

«Самолет Ил-76 военно-транспортной авиации с обнаруженными на месте авиакатастрофы 10 телами и 86 фрагментами вылетел в Москву, где будет проводиться их опознание и генетическая экспертиза специалистами Бюро судебной медицинской экспертизы и 111 Центра судебно-криминалистической экспертизы Минобороны России», — сказано в сообщении ведомства. Ранее сообщалось об обнаружении 11 тел.

Напомним, в воскресенье утром самолет Минобороны РФ вылетел из Адлера после дозаправки. Он пропал с радаром и потерпел крушение над Черным морем.  На борту находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира. Никто из них не выжил. В акватории ведется поисково-спасательная операция.

Метки: ,

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

24SMI

  • Яндекс цитирования
  • Яндекс.Метрика
  • Рейтинг@Mail.ru
Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции
Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
© 2001-2016