В Петербурге на капремонт в 2016 году собрали 3,2 млрд рублей А в 2015 году было 2,6 млрд рублей

В Петербурге за 2016 год на капремонт собрали 3,2 млрд рублей. Об этом в фонде капремонта сообщили в понедельник.

Всего с 2014 года жители Северной столицы внесли в фонд 2014 году составила 6,6 млрд рублей. Из них в 2015 году собрали 2,6 миллиардов рублей. Год к году петербуржцы заплатили на 18% больше.

В Петербурге уровень собираемости составляет более 87,5%. В начале декабря уровень сбора составлял 87%, а за год в фонде прибавилось 3 млрд рублей. Раньше, в августе – 23 млрд рублей. Деньги идут на оплату услуг и работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, оплат по строительному контролю, погашения кредитов, займов, полученных и использованных в целях оплаты указанных услуг и работ.