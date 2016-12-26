По делу о массовом отравлении «Боярышником» арестованы еще четыре человека Ранее задержали 19 человек

Еще четыре человека арестованы по делу о производстве, хранении и сбыте суррогатного косметического средства «Боярышник» после массового отравления в Иркутске. Об этом сообщил в понедельник старший помощник прокурора Иркутской области Александр Семенов.

Семенов рассказал, что в минувшие выходные суд Ленинского района Иркутска изучал материалы дела. «Из семи фигурантов, четыре оставлены под стражей, два определены под домашний арест, одному продлено заключение на 72 часа», — уточнил он.

Напомним, ранее региональное отделение Минздрава сообщило, что число погибших от отравления «Боярышником» достигло 76 человек. В минувшие выходные двое были доставлены в больницу. По делу о массовом отравлении ранее были задержаны 19 человек. Уголовное дело возбудили по статье «производство, хранение, сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц».