Верховный суд отменил оправдательный приговор по делу «приморских партизан» Приговор опротестовала прокуратура

Верховный суд России отменил оправдательный приговор по делу банды «приморских партизан». Такое решение суд принял в понедельник.

Оправдательный приговор ранее опротестовала прокуратура. Она настаивала на направлении дела на новое рассмотрение.

Напомним, следствие считает, что банда «приморских партизан» вела свою деятельность в крае в 2009 году. Первый судебный процесс по этому делу шел в 2013—2014 годах. За убийства нескольких преступников приговорили к различным срокам лишения свободы – от 22 лет до пожизненного. Текущий судебный процесс назначили из-за того, что Верховный суд России отменил приговор против двух «партизан» — Александра Никитина и Вадима Ковтуна. В конце июля оправдательный приговор был вынесен пятерым «приморским партизанам». Никитик и Ковтун были освобождены из зала суда.