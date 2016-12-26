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26.12.16 / 15:33 Новости

Верховный суд отменил оправдательный приговор по делу «приморских партизан»

Приговор опротестовала прокуратура

Фото: Фото: report.az

Фото: report.az

Верховный суд России отменил оправдательный приговор по делу банды «приморских партизан». Такое решение суд принял в понедельник.

Оправдательный приговор ранее опротестовала прокуратура. Она настаивала на направлении дела на новое рассмотрение.

Напомним, следствие считает, что банда «приморских партизан» вела свою деятельность в крае в 2009 году. Первый судебный процесс по этому делу шел в 2013—2014 годах. За убийства нескольких преступников приговорили к различным срокам лишения свободы – от 22 лет до пожизненного. Текущий судебный процесс назначили из-за того, что Верховный суд России отменил приговор против двух «партизан» — Александра Никитина и Вадима Ковтуна. В конце июля оправдательный приговор был вынесен пятерым «приморским партизанам». Никитик и Ковтун были освобождены из зала суда.

По материалам: ria.ru
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