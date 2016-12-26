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26.12.16 / 16:07 Новости / Россия и мир

МЭР улучил прогноз по падению ВВП РФ в 2016 году

Ведомство ожидает падение на уровне 0,5%

Фото: Фото: vistanews.ru

Фото: vistanews.ru

Министерство экономического развития улучшило прогноз по сокращению экономики России в 2016 году. Об этом в ведомстве сообщили в понедельник.

Мэр ожидает, что по итогам текущего года ВВП сократится на 0,5%, вместо 0,6%, ожидавшихся ранее. В ноябре, отмечают в ведомстве, экономика страны «вернулась к положительным темпам роста».

Напомним, согласно прогнозам ЦБ, спад ВВП России по итогам 2016 года составил 0,5-0,7%. В 2017 году регулятор ожидает роста экономики на 1,5%. На  2018—2019 Банк России прогнозирует рост экономики на уровне 2-2,5%.

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