Прокуратура проверяет работу депутата ЗакСа Петербурга Егоровой Начали еще 12 декабря

Прокуратура Петербурга проверяет деятельность депутата Законодательного Собрания города Любови Егоровой. Ответ от надзорного ведомства пришел изданию MR7.ru в понедельник.

Проверку начали еще 12 декабря. Она может продлиться месяц. Издание подчеркивает: из этого следует, что основания для проверки нашлись.

Ранее MR7.ru писал, что за три года, во время которых за футбольный клуб «Динамо-Петротрест» выступал сын Егоровой Виктор Сысоев, ФК получил почти 70 млн рублей из бюджета города. В частности, в 2016 году деньги пошли на покрытие долгов клуба. В это время Егорова в Заксобрании возглавляла профильную комиссию по физкультуре и спорту. Она давала рекомендации Бюджетно-финансовому комитету.