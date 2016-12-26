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26.12.16 / 15:13 Новости / Петербург и Ленобласть / Политика

Прокуратура проверяет работу депутата ЗакСа Петербурга Егоровой

Начали еще 12 декабря

депутат-Егорова-фото-пресс-службыПрокуратура Петербурга проверяет деятельность депутата Законодательного Собрания города Любови Егоровой. Ответ от надзорного ведомства пришел изданию MR7.ru в понедельник.

Проверку начали еще 12 декабря. Она может продлиться месяц. Издание подчеркивает: из этого следует, что основания для проверки нашлись.

Ранее MR7.ru писал, что за три года, во время которых за футбольный клуб «Динамо-Петротрест» выступал сын Егоровой Виктор Сысоев, ФК получил почти 70 млн рублей из бюджета города. В частности, в 2016 году деньги пошли на покрытие долгов клуба. В это время Егорова в Заксобрании возглавляла профильную комиссию по физкультуре и спорту. Она давала рекомендации Бюджетно-финансовому комитету.

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