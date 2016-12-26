Новый директор Пулковской обсерватории начал согласовывать проекты застройщиков После долгих противостояний

Новый директор Пулковской обсерватории Назар Ихсанов начал согласовывать девелоперские проекты. Об этом в понедельник написал «Деловой Петербург».

Ихсанов согласовал проект ЖК «Планетоград» компаний Setl Group и «Моргал Инвестментс», заявляет «ДП». Инвестиции в проект должны составить 104 млрд рублей, площадь земель – 240 га, на которых возведут 1,45 млн кв. м жилья. Район разместят менее чем в 1 км от Пулковских высот.

Ранее ученые Пулковской обсерватории выступали против застройки в радиусе 3 км от исследовательского центра. Отметим, Ихсанов стал директором в июне 2016 года.

Однако ученые сообщили, что намерены оспорить решение директора. В обсерватории 26 декабря изменили регламент выдачи согласований на застройку. Теперь согласованием девелоперских проектов занимается ученый совет. А согласование «Планетограда» датировано 24 октября.

Также землями вокруг обсерватории управляет ВТБ «Девелопмент». В его собственности – 200 га земель. На них он в том числе намерен построить «Ленфильм-парк».

Зона в 3 км вокруг обсерватории существует с 1945 года. Однако раньше ее считали от границ участка обсерватории. С 1990-х зону высчитывают от главного здания.